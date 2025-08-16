Смотреть онлайн ФК Кикстарт Карнатака - Женщины - Legends de Sporting Women 16.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Индия — Индия Karnataka League Women: ФК Кикстарт Карнатака - Женщины — Legends de Sporting Women . Начало встречи 16 августа 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
Превью матча ФК Кикстарт Карнатака - Женщины — Legends de Sporting Women
Команда ФК Кикстарт Карнатака - Женщины в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 13-0.