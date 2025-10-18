Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Brazil Campeonato Goiano 3 : Bom Jesus — America de Quito , 7 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .

Превью матча Bom Jesus — America de Quito

Команда Bom Jesus в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 5-2. Команда America de Quito, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 12-2. Команда Bom Jesus в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. America de Quito забивает 1, пропускает 0.