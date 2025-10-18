Фрибет 15000₽
18.10.2025

Смотреть онлайн Bom Jesus - America de Quito 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияBrazil Campeonato Goiano 3: Bom JesusAmerica de Quito, 7 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .

МСК, 7 тур
Brazil Campeonato Goiano 3
Bom Jesus
18'
Завершен
1 : 1
18 октября 2025
America de Quito
65'
Смотреть онлайн
Bom Jesus icon
18'
Счет после первого тайма 1:0
America de Quito icon
65'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
18'
Bom Jesus - 1-ый Гол
24'
Угловой
Bom Jesus - Угловой
25'
Угловой
America de Quito - Угловой
33'
Угловой
Bom Jesus - Угловой
36'
Угловой
America de Quito - Угловой
45+3'
Угловой
Bom Jesus - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
64'
Угловой
Bom Jesus - Угловой
65'
America de Quito - 2-ой Гол
74'
Угловой
Bom Jesus - Угловой
85'
Угловой
America de Quito - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Bom Jesus — America de Quito

Команда Bom Jesus в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 5-2. Команда America de Quito, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 12-2. Команда Bom Jesus в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. America de Quito забивает 1, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Bom Jesus Bom Jesus
54%
America de Quito America de Quito
46%
Атаки
108
107
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
8
7
Удары в створ ворот
1
1
Игры 7 тур
19.10.2025
Итумбиара
2:4
Санта Хелена
Завершен
18.10.2025
Апарекида ГО
0:0
Pires Do Rio
Отменен
18.10.2025
Bom Jesus
1:1
America de Quito
Завершен
18.10.2025
Гуанабара Сити
8:2
Rioverdense
Завершен
Комментарии к матчу
