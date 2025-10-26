Смотреть онлайн Pires Do Rio - Bom Jesus 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Brazil Campeonato Goiano 3: Pires Do Rio — Bom Jesus, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
Превью матча Pires Do Rio — Bom Jesus
Команда Pires Do Rio в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 2-3. Команда Bom Jesus, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 6-3. Команда Pires Do Rio в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Bom Jesus забивает 1, пропускает 0.