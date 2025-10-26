Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Pires Do Rio - Bom Jesus 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияBrazil Campeonato Goiano 3: Pires Do RioBom Jesus, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

МСК, 8 тур
Brazil Campeonato Goiano 3
Pires Do Rio
1'
Завершен
1 : 4
26 октября 2025
Bom Jesus
12'
16'
43'
68'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Pires Do Rio icon
1'
Bom Jesus icon
12'
Bom Jesus icon
16'
Bom Jesus icon
43'
Счет после первого тайма 1:3 : 4,2
Bom Jesus icon
68'
Матч закончился со счётом 1:4 : 4,2
Текстовая трансляция
1'
Pires Do Rio - 1-ый Гол
5'
Угловой
Pires Do Rio - Угловой
11'
Угловой
Bom Jesus - Угловой
12'
Bom Jesus - 2-ой Гол
16'
Угловой
Bom Jesus - Угловой
16'
Bom Jesus - 3-ий Гол
26'
Угловой
Bom Jesus - Угловой
33'
Угловой
Bom Jesus - Угловой
33'
Угловой
Bom Jesus - Угловой
43'
Bom Jesus - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 1:3 : 4,2
62'
Угловой
Bom Jesus - Угловой
68'
Bom Jesus - 5-ый Гол
75'
Угловой
Bom Jesus - Угловой
80'
Угловой
Bom Jesus - Угловой
81'
Угловой
Bom Jesus - Угловой
86'
Угловой
Pires Do Rio - Угловой
Матч закончился со счётом 1:4 : 4,2

Превью матча Pires Do Rio — Bom Jesus

Команда Pires Do Rio в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 2-3. Команда Bom Jesus, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 6-3. Команда Pires Do Rio в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Bom Jesus забивает 1, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Pires Do Rio Pires Do Rio
43%
Bom Jesus Bom Jesus
57%
Атаки
92
101
Угловые
2
9
Удары мимо ворот
2
11
Удары в створ ворот
1
7
Игры 8 тур
26.10.2025
Pires Do Rio
1:4
Bom Jesus
Завершен
26.10.2025
Минейрос
-:-
Гуанабара Сити
Отменен
26.10.2025
Эспортива Эвангелика
1:0
Апарекида ГО
Завершен
25.10.2025
America de Quito
1:1
Санта Хелена
Завершен
25.10.2025
Rioverdense
-:-
Crixas FC
Отменен
25.10.2025
АБД
7:0
Итумбиара
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Локомотив Локомотив
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
19 Ноября
19:00
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
ХК Челмет ХК Челмет
19 Ноября
18:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Горняк Учалы Горняк Учалы
19 Ноября
18:30
ХК Сочи ХК Сочи
Салават Юлаев Салават Юлаев
19 Ноября
19:30
Норильск Норильск
Челны Челны
19 Ноября
15:00
ХК Югра ХК Югра
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
19 Ноября
17:00
Карпат Карпат
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
19 Ноября
19:30
Зауралье Курган Зауралье Курган
Молот-Прикамье Пермь Молот-Прикамье Пермь
19 Ноября
16:30
Ильвес Ильвес
Фиштаун Пингвинз Бремерхафен Фиштаун Пингвинз Бремерхафен
19 Ноября
18:30
Айлендерс Айлендерс
Даллас Даллас
19 Ноября
04:07
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA