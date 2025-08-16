16.08.2025
Смотреть онлайн Саутпорт Варриорз - Маджираба 16.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Премьер-Лига 3 Квинсленда: Саутпорт Варриорз — Маджираба . Начало встречи 16 августа 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
Австралия - Премьер-Лига 3 Квинсленда
Завершен
0 : 4
16 августа 2025
Превью матча Саутпорт Варриорз — Маджираба
Статистика матча
Атаки
99
113
Угловые
3
11
Комментарии к матчу