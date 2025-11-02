Смотреть онлайн Габороне Юнайтед - Black Lions FC 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ботсвана — Чемпионат Ботсваны по футболу: Габороне Юнайтед — Black Lions FC, 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
Превью матча Габороне Юнайтед — Black Lions FC
Команда Габороне Юнайтед в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 10-2. Команда Black Lions FC, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 4-8. Команда Габороне Юнайтед в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Black Lions FC забивает 0, пропускает 1.