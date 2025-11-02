Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Габороне Юнайтед - Black Lions FC 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БотсванаЧемпионат Ботсваны по футболу: Габороне ЮнайтедBlack Lions FC, 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

МСК, 10 тур
Чемпионат Ботсваны по футболу
Габороне Юнайтед
6'
Отменен
1 : 0
02 ноября 2025
Black Lions FC
Габороне Юнайтед icon
6'
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Габороне Юнайтед - Угловой
4'
Угловой
Габороне Юнайтед - Угловой
6'
Габороне Юнайтед - 1-ый Гол
16'
Угловой
Габороне Юнайтед - Угловой
19'
Угловой
Black Lions FC - Угловой

Превью матча Габороне Юнайтед — Black Lions FC

Команда Габороне Юнайтед в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 10-2. Команда Black Lions FC, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 4-8. Команда Габороне Юнайтед в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Black Lions FC забивает 0, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
0
0
Угловые
3
1
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
1
0
Игры 10 тур
02.11.2025
Calendar Stars FC
0:2
Matebele FC
Завершен
02.11.2025
Габороне Юнайтед
1:0
Black Lions FC
Отменен
01.11.2025
БДФ XI
1:0
Tafic FC
Отменен
01.11.2025
Ботсвана Полице XI
-:-
Суа Фламингос
Отменен
01.11.2025
Нико Юнайтед
-:-
Тауншип Роллерз
Отменен
31.10.2025
Santa Green
1:2
ФК Джваненг Галакси
Завершен
31.10.2025
Экстеншен Ганнерс
1:1
Орапа Юнайтед
Завершен
Комментарии к матчу
