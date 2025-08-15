15.08.2025
Смотреть онлайн Fremantle City 2 Women - Perth AFC Women 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия - Западная Австралия - Лига штата 1 - Женщины: Fremantle City 2 Women — Perth AFC Women . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .
МСК
Австралия - Западная Австралия - Лига штата 1 - Женщины
Завершен
3 : 0
15 августа 2025
Превью матча Fremantle City 2 Women — Perth AFC Women
Статистика матча
Атаки
147
122
Угловые
5
1
Комментарии к матчу