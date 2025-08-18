Фрибет 15000₽
18.08.2025

Смотреть онлайн Саузерн Самити - Rainbow AC 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Calcutta Premier Division: Саузерн СамитиRainbow AC, Финал . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .

МСК, Финал
Calcutta Premier Division
Саузерн Самити
Завершен
0 : 0
18 августа 2025
Rainbow AC
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0 : 2,0
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Rainbow AC - Угловой
26'
Угловой
Rainbow AC - Угловой
34'
Угловой
Rainbow AC - Угловой
36'
Угловой
Саузерн Самити - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Угловой
Саузерн Самити - Угловой
50'
Угловой
Саузерн Самити - Угловой
53'
Угловой
Rainbow AC - Угловой
55'
Угловой
Rainbow AC - Угловой
71'
Угловой
Rainbow AC - Угловой
76'
Угловой
Rainbow AC - Угловой
90+1'
Угловой
Rainbow AC - Угловой
90+6'
Угловой
Rainbow AC - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 2,0

Превью матча Саузерн Самити — Rainbow AC

Статистика матча

Владение мячом
Саузерн Самити Саузерн Самити
47%
Rainbow AC Rainbow AC
53%
Атаки
95
117
Угловые
3
9
Удары мимо ворот
3
6
Удары в створ ворот
5
4
Игры Финал
22.09.2025
Diamond Harbour FC
0:2
Калькутта Кастомс
Завершен
22.09.2025
Праяг
1:2
Ист Бенгал II
Завершен
22.09.2025
United Kolkata SC
0:3
Suruchi Sangha
Завершен
18.09.2025
Калькутта Кастомс
0:5
United Kolkata SC
Завершен
18.09.2025
Праяг
2:2
Suruchi Sangha
Завершен
16.09.2025
Calcutta Police Club
-:-
Kalighat MS
Отменен
16.09.2025
Рейлвейз
-:-
Саузерн Самити
Отменен
14.09.2025
Ист Бенгал II
3:1
Diamond Harbour FC
Завершен
13.09.2025
Mohammedan SC Reserves
6:1
Рейлвейз
Завершен
13.09.2025
Kalighat MS
-:-
Саузерн Самити
Отменен
11.09.2025
Ист Бенгал II
3:0
United Kolkata SC
Завершен
11.09.2025
Suruchi Sangha
0:4
Diamond Harbour FC
Завершен
10.09.2025
Mohammedan SC Reserves
-:-
Саузерн Самити
Отменен
10.09.2025
Calcutta Police Club
0:0
Рейлвейз
Завершен
06.09.2025
Киддерпоре СК
0:3
Sribhumi FC
05.09.2025
Diamond Harbour FC
-:-
Саузерн Самити
Отложен
03.09.2025
ФК Бхованипур
0:0
Праяг
Завершен
31.08.2025
БСС
0:0
Рейлвейз
Завершен
31.08.2025
Measurers Club
1:0
Kalighat MS
Завершен
30.08.2025
Patha Chakra
2:5
Mohun Bagan SG II
Завершен
30.08.2025
Diamond Harbour FC
2:2
Rainbow AC
Завершен
29.08.2025
Wari AC
0:2
Праяг
Завершен
28.08.2025
Kalighat Sports Lovers
-:-
БСС
Завершен
28.08.2025
Police AC
5:0
Patha Chakra
Завершен
28.08.2025
Мохаммедан СК
1:0
Арьян
Завершен
27.08.2025
Mohun Bagan SG II
0:1
Калькутта Кастомс
Завершен
27.08.2025
Suruchi Sangha
2:0
Рейлвейз
Завершен
26.08.2025
Ист Бенгал II
4:0
Джордж Телеграф
Завершен
26.08.2025
Diamond Harbour FC
0:2
Праяг
Завершен
26.08.2025
Calcutta Police Club
0:4
ФК Бхованипур
Завершен
26.08.2025
Пирлесс
1:0
United Kolkata SC
Завершен
24.08.2025
Калькутта Кастомс
1:0
Police AC
Завершен
24.08.2025
БСС
2:5
Mohun Bagan SG II
Завершен
23.08.2025
Measurers Club
0:0
Рейлвейз
Завершен
23.08.2025
Арьян
1:0
Пирлесс
Завершен
23.08.2025
Wari AC
2:1
Calcutta Police Club
Завершен
21.08.2025
Mohun Bagan SG II
1:1
Suruchi Sangha
Завершен
21.08.2025
Саузерн Самити
2:6
Киддерпоре СК
Завершен
20.08.2025
Police AC
4:1
БСС
Завершен
20.08.2025
Patha Chakra
1:3
Калькутта Кастомс
Завершен
19.08.2025
Пирлесс
0:0
ФК Бхованипур
Завершен
19.08.2025
Sribhumi FC
3:1
Calcutta Police Club
Завершен
19.08.2025
United Kolkata SC
3:0
Арьян
Завершен
18.08.2025
Саузерн Самити
0:0
Rainbow AC
Завершен
18.08.2025
Mohammedan SC Reserves
-:-
Wari AC
Отменен
