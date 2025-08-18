18.08.2025
Смотреть онлайн Саузерн Самити - Rainbow AC 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Calcutta Premier Division: Саузерн Самити — Rainbow AC, Финал . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК, Финал
Calcutta Premier Division
Завершен
0 : 0
18 августа 2025
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0 : 2,0
Текстовая трансляция
9'
Rainbow AC - Угловой
26'
Rainbow AC - Угловой
34'
Rainbow AC - Угловой
36'
Саузерн Самити - Угловой
48'
Саузерн Самити - Угловой
50'
Саузерн Самити - Угловой
53'
Rainbow AC - Угловой
55'
Rainbow AC - Угловой
71'
Rainbow AC - Угловой
76'
Rainbow AC - Угловой
90+1'
Rainbow AC - Угловой
90+6'
Rainbow AC - Угловой
Превью матча Саузерн Самити — Rainbow AC
Статистика матча
Владение мячом
47%
53%
Атаки
95
117
Угловые
3
9
Удары мимо ворот
3
6
Удары в створ ворот
5
4
Комментарии к матчу