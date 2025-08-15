15.08.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Чемпионат Дагестана по футболу: FC Dinamovets — Novator . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Дагестана по футболу
Завершен
8 : 0
15 августа 2025
Превью матча FC Dinamovets — Novator
Статистика матча
Атаки
139
76
Угловые
7
0
Комментарии к матчу