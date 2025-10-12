Фрибет 15000₽
12.10.2025

Смотреть онлайн Муниципаль Санта Ана - Pitbulls Santa Barbara 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-РикаКоста-Рика - Сегунда: Муниципаль Санта АнаPitbulls Santa Barbara, 12 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Piedades de Santa Ana.

МСК, 12 тур, Стадион: Estadio Piedades de Santa Ana
Коста-Рика - Сегунда
Муниципаль Санта Ана
Завершен
0 : 0
12 октября 2025
Pitbulls Santa Barbara
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Pitbulls Santa Barbara - Угловой
17'
Угловой
Pitbulls Santa Barbara - Угловой
20'
Угловой
Santa Ana - Угловой
23'
Угловой
Santa Ana - Угловой
41'
Угловой
Pitbulls Santa Barbara - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
51'
Угловой
Pitbulls Santa Barbara - Угловой
56'
Угловой
Santa Ana - Угловой
74'
Угловой
Pitbulls Santa Barbara - Угловой
78'
Угловой
Santa Ana - Угловой
90+3'
Угловой
Santa Ana - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0

Превью матча Муниципаль Санта Ана — Pitbulls Santa Barbara

Команда Муниципаль Санта Ана в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 9-11. Команда Pitbulls Santa Barbara, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 4-3. Команда Муниципаль Санта Ана в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Pitbulls Santa Barbara забивает 0, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Муниципаль Санта Ана Муниципаль Санта Ана
61%
Pitbulls Santa Barbara Pitbulls Santa Barbara
39%
Атаки
76
74
Угловые
5
5
Удары мимо ворот
8
7
Удары в створ ворот
3
4
Игры 12 тур
06.11.2025
ФК Асерри
1:3
Консултантс Моравия
Завершен
13.10.2025
АД Муниципал Турриалба
-:-
АД Гресия
Отложен
13.10.2025
Маринейрос де Пунтаренас
-:-
Ур. д. Коронадо
Отложен
12.10.2025
АД Сарчи
1:3
Кепос Камбуте
Завершен
12.10.2025
PFA Santa Cruz
-:-
АД Кофутпа
Отменен
12.10.2025
Deportivo Upala
-:-
Inter San Carlos
Отменен
12.10.2025
ФК Асерри
-:-
Консултантс Моравия
Отменен
12.10.2025
Муниципаль Санта Ана
0:0
Pitbulls Santa Barbara
Завершен
11.10.2025
Кармелита
1:1
Кариари Покочи
Завершен
Комментарии к матчу
