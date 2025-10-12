Смотреть онлайн Муниципаль Санта Ана - Pitbulls Santa Barbara 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-Рика — Коста-Рика - Сегунда: Муниципаль Санта Ана — Pitbulls Santa Barbara, 12 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Piedades de Santa Ana.
Превью матча Муниципаль Санта Ана — Pitbulls Santa Barbara
Команда Муниципаль Санта Ана в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 9-11. Команда Pitbulls Santa Barbara, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 4-3. Команда Муниципаль Санта Ана в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Pitbulls Santa Barbara забивает 0, пропускает 0.