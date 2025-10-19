Смотреть онлайн Pitbulls Santa Barbara - Кармелита 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-Рика — Коста-Рика - Сегунда: Pitbulls Santa Barbara — Кармелита, 13 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
Превью матча Pitbulls Santa Barbara — Кармелита
Команда Pitbulls Santa Barbara в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 4-3. Команда Кармелита, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,5 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 8-8. Команда Pitbulls Santa Barbara в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Кармелита забивает 1, пропускает 1.