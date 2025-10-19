Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Pitbulls Santa Barbara - Кармелита 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-РикаКоста-Рика - Сегунда: Pitbulls Santa BarbaraКармелита, 13 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

МСК, 13 тур
Коста-Рика - Сегунда
Pitbulls Santa Barbara
90+4'
90+7'
Завершен
2 : 0
19 октября 2025
Кармелита
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 5,4
Pitbulls Santa Barbara icon
90+4'
Pitbulls Santa Barbara icon
90+7'
Матч закончился со счётом 2:0 : 5,4
Текстовая трансляция
14'
Угловой
Кармелита - Угловой
23'
Угловой
Pitbulls Santa Barbara - Угловой
24'
Угловой
Кармелита - Угловой
37'
Угловой
Pitbulls Santa Barbara - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 5,4
47'
Угловой
Кармелита - Угловой
51'
Угловой
Кармелита - Угловой
57'
Угловой
Pitbulls Santa Barbara - Угловой
62'
Угловой
Кармелита - Угловой
64'
Угловой
Кармелита - Угловой
70'
Угловой
Pitbulls Santa Barbara - Угловой
70'
Угловой
Pitbulls Santa Barbara - Угловой
84'
Угловой
Pitbulls Santa Barbara - Угловой
85'
Угловой
Pitbulls Santa Barbara - Угловой
90+3'
Угловой
Кармелита - Угловой
90+4'
Pitbulls Santa Barbara - 1-ый Гол
90+7'
Pitbulls Santa Barbara - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 2:0 : 5,4

Превью матча Pitbulls Santa Barbara — Кармелита

Команда Pitbulls Santa Barbara в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 4-3. Команда Кармелита, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,5 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 8-8. Команда Pitbulls Santa Barbara в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Кармелита забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Pitbulls Santa Barbara Pitbulls Santa Barbara
50%
Кармелита Кармелита
50%
Атаки
100
90
Угловые
7
7
Удары мимо ворот
6
8
Удары в створ ворот
11
5
Игры 13 тур
20.10.2025
АД Кофутпа
-:-
АД Муниципал Турриалба
Отложен
20.10.2025
Консултантс Моравия
-:-
Маринейрос де Пунтаренас
Отложен
19.10.2025
Кариари Покочи
1:2
Ескорпионес
Завершен
19.10.2025
Pitbulls Santa Barbara
2:0
Кармелита
Завершен
19.10.2025
Кепос Камбуте
3:0
Deportivo Upala
Завершен
19.10.2025
PFA Santa Cruz
0:1
Inter San Carlos
Завершен
19.10.2025
АД Гресия
0:3
АДР Джикарал
Завершен
Комментарии к матчу
