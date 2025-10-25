Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Ескорпионес - Pitbulls Santa Barbara 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-РикаКоста-Рика - Сегунда: ЕскорпионесPitbulls Santa Barbara, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Edgardo Baltodano Briceno.

МСК, 14 тур, Стадион: Estadio Edgardo Baltodano Briceno
Коста-Рика - Сегунда
Ескорпионес
54'
57'
87'
Завершен
3 : 1
25 октября 2025
Pitbulls Santa Barbara
15'
Pitbulls Santa Barbara icon
15'
Счет после первого тайма 0:1 : 4,4
Ескорпионес de Belen FC icon
54'
Ескорпионес de Belen FC icon
57'
Ескорпионес de Belen FC icon
87'
Матч закончился со счётом 3:1 : 4,4
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Ескорпионес de Belen FC - Угловой
15'
Pitbulls Santa Barbara - 1-ый Гол
22'
Угловой
Ескорпионес de Belen FC - Угловой
28'
Угловой
Ескорпионес de Belen FC - Угловой
33'
Угловой
Ескорпионес de Belen FC - Угловой
40'
Угловой
Pitbulls Santa Barbara - Угловой
41'
Угловой
Pitbulls Santa Barbara - Угловой
42'
Угловой
Ескорпионес de Belen FC - Угловой
45+4'
Угловой
Pitbulls Santa Barbara - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 4,4
53'
Угловой
Ескорпионес de Belen FC - Угловой
54'
Ескорпионес de Belen FC - 2-ой Гол
57'
Угловой
Ескорпионес de Belen FC - Угловой
57'
Ескорпионес de Belen FC - 3-ий Гол
65'
Угловой
Ескорпионес de Belen FC - Угловой
84'
Угловой
Ескорпионес de Belen FC - Угловой
87'
Ескорпионес de Belen FC - 4-ый Гол
90+1'
Угловой
Ескорпионес de Belen FC - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1 : 4,4

Превью матча Ескорпионес — Pitbulls Santa Barbara

Команда Ескорпионес в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 23-16. Команда Pitbulls Santa Barbara, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 6-4. Команда Ескорпионес в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Pitbulls Santa Barbara забивает 1, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 сентября 2025 на поле команды Pitbulls Santa Barbara, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Ескорпионес
Ескорпионес
Pitbulls Santa Barbara
Ескорпионес
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
09.09.2025
Pitbulls Santa Barbara
Pitbulls Santa Barbara
1:2
Ескорпионес
Ескорпионес
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Ескорпионес Ескорпионес
63%
Pitbulls Santa Barbara Pitbulls Santa Barbara
37%
Атаки
46
30
Угловые
10
3
Удары мимо ворот
3
0
Удары в створ ворот
3
2
Игры 14 тур
28.10.2025
Муниципаль Санта Ана
0:2
Консултантс Моравия
Завершен
27.10.2025
АД Муниципал Турриалба
-:-
Inter San Carlos
Отложен
27.10.2025
Маринейрос де Пунтаренас
-:-
ФК Асерри
Отложен
26.10.2025
Deportivo Upala
-:-
АД Сарчи
Отменен
26.10.2025
PFA Santa Cruz
-:-
Кепос Камбуте
Отменен
25.10.2025
Ескорпионес
3:1
Pitbulls Santa Barbara
Завершен
25.10.2025
АДР Джикарал
2:0
АД Кофутпа
Завершен
25.10.2025
Кармелита
1:1
Ур. д. Коронадо
Завершен
Комментарии к матчу
