Превью матча Ескорпионес — Pitbulls Santa Barbara

Команда Ескорпионес в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 23-16. Команда Pitbulls Santa Barbara, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 6-4. Команда Ескорпионес в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Pitbulls Santa Barbara забивает 1, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 сентября 2025 на поле команды Pitbulls Santa Barbara, в том матче победу одержали гостьи.