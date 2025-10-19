19.10.2025
Смотреть онлайн Итумбиара - Санта Хелена 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Brazil Campeonato Goiano 3: Итумбиара — Санта Хелена, 7 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal Juscelino Kubitschek.
МСК, 7 тур, Стадион: Estadio Municipal Juscelino Kubitschek
Brazil Campeonato Goiano 3
Итумбиара
5'
51'
Завершен
2 : 4
19 октября 2025
Санта Хелена
8'
31'
47'
90+4'
Матч закончился со счётом 2:4
Текстовая трансляция
5'
Итумбиара - 1-ый Гол
8'
Санта Хелена - 2-ой Гол
21'
Санта Хелена - Угловой
28'
Санта Хелена - Угловой
31'
Санта Хелена - 3-ий Гол
40'
Итумбиара - Угловой
41'
Санта Хелена - Угловой
47'
Санта Хелена - 4-ый Гол
51'
Итумбиара - Угловой
51'
Итумбиара - 5-ый Гол
61'
Итумбиара - Угловой
63'
Санта Хелена - Угловой
70'
Санта Хелена - Угловой
90+4'
Санта Хелена - 6-ый Гол
Статистика матча
Владение мячом
37%
63%
Атаки
91
132
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
2
13
Удары в створ ворот
4
7
Игры 7 тур
