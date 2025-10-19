Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
19.10.2025

Смотреть онлайн Итумбиара - Санта Хелена 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияBrazil Campeonato Goiano 3: ИтумбиараСанта Хелена, 7 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal Juscelino Kubitschek.

МСК, 7 тур, Стадион: Estadio Municipal Juscelino Kubitschek
Brazil Campeonato Goiano 3
Итумбиара
5'
51'
Завершен
2 : 4
19 октября 2025
Санта Хелена
8'
31'
47'
90+4'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Итумбиара icon
5'
Санта Хелена icon
8'
Санта Хелена icon
31'
Счет после первого тайма 1:2 : 3,4
Санта Хелена icon
47'
Итумбиара icon
51'
Санта Хелена icon
90+4'
Матч закончился со счётом 2:4
Текстовая трансляция
5'
Итумбиара - 1-ый Гол
8'
Санта Хелена - 2-ой Гол
21'
Угловой
Санта Хелена - Угловой
28'
Угловой
Санта Хелена - Угловой
31'
Санта Хелена - 3-ий Гол
40'
Угловой
Итумбиара - Угловой
41'
Угловой
Санта Хелена - Угловой
Счет после первого тайма 1:2 : 3,4
47'
Санта Хелена - 4-ый Гол
51'
Угловой
Итумбиара - Угловой
51'
Итумбиара - 5-ый Гол
61'
Угловой
Итумбиара - Угловой
63'
Угловой
Санта Хелена - Угловой
70'
Угловой
Санта Хелена - Угловой
90+4'
Санта Хелена - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:4

Превью матча Итумбиара — Санта Хелена

Статистика матча

Владение мячом
Итумбиара Итумбиара
37%
Санта Хелена Санта Хелена
63%
Атаки
91
132
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
2
13
Удары в створ ворот
4
7
Игры 7 тур
19.10.2025
Итумбиара
2:4
Санта Хелена
Завершен
18.10.2025
Апарекида ГО
0:0
Pires Do Rio
Отменен
18.10.2025
Bom Jesus
1:1
America de Quito
Завершен
18.10.2025
Гуанабара Сити
8:2
Rioverdense
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Локомотив Локомотив
Салават Юлаев Салават Юлаев
17 Ноября
19:00
Германия Германия
Словакия Словакия
17 Ноября
22:45
ХК Сочи ХК Сочи
Барыс Барыс
17 Ноября
19:30
Team Liquid Team Liquid
OG OG
17 Ноября
19:00
Бенеттон Тревизо Бенеттон Тревизо
Виртус Болонья Виртус Болонья
17 Ноября
22:00
Nigma Galaxy Nigma Galaxy
Peru Rejects Peru Rejects
17 Ноября
19:00
Nigma Galaxy Nigma Galaxy
Team Cobra Team Cobra
17 Ноября
20:00
Барс Барс
СКА-Нева СКА-Нева
17 Ноября
18:30
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Динамо-Алтай Динамо-Алтай
17 Ноября
19:00
Сэдэвита Олимпия Сэдэвита Олимпия
Црвена Звезда Црвена Звезда
17 Ноября
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA