Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Эспортива Эвангелика - Апарекида ГО 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияBrazil Campeonato Goiano 3: Эспортива ЭвангеликаАпарекида ГО, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal Valdir Candido de Queiroz.

МСК, 8 тур, Стадион: Estadio Municipal Valdir Candido de Queiroz
Brazil Campeonato Goiano 3
Эспортива Эвангелика
66'
Завершен
1 : 0
26 октября 2025
Апарекида ГО
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Эспортива Эвангелика icon
66'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Эспортива Эвангелика - Угловой
9'
Угловой
Эспортива Эвангелика - Угловой
10'
Угловой
Эспортива Эвангелика - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
51'
Угловой
Эспортива Эвангелика - Угловой
52'
Угловой
Эспортива Эвангелика - Угловой
56'
Угловой
Эспортива Эвангелика - Угловой
57'
Угловой
Апарекида ГО - Угловой
65'
Угловой
Эспортива Эвангелика - Угловой
66'
Эспортива Эвангелика - 1-ый Гол
79'
Угловой
Апарекида ГО - Угловой
82'
Угловой
Апарекида ГО - Угловой
83'
Угловой
Эспортива Эвангелика - Угловой
85'
Угловой
Апарекида ГО - Угловой
89'
Угловой
Апарекида ГО - Угловой
89'
Угловой
Апарекида ГО - Угловой
89'
Угловой
Апарекида ГО - Угловой
90+1'
Угловой
Эспортива Эвангелика - Угловой
90+2'
Угловой
Эспортива Эвангелика - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Эспортива Эвангелика — Апарекида ГО

Статистика матча

Владение мячом
Эспортива Эвангелика Эспортива Эвангелика
46%
Апарекида ГО Апарекида ГО
54%
Атаки
70
84
Угловые
10
7
Удары мимо ворот
7
11
Удары в створ ворот
6
6
Игры 8 тур
26.10.2025
Pires Do Rio
1:4
Bom Jesus
Завершен
26.10.2025
Минейрос
-:-
Гуанабара Сити
Отменен
26.10.2025
Эспортива Эвангелика
1:0
Апарекида ГО
Завершен
25.10.2025
America de Quito
1:1
Санта Хелена
Завершен
25.10.2025
Rioverdense
-:-
Crixas FC
Отменен
25.10.2025
АБД
7:0
Итумбиара
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
AK Барс AK Барс
ЦСКА ЦСКА
18 Ноября
19:00
Динамо Москва Динамо Москва
Спартак Спартак
18 Ноября
19:30
Лада Лада
Авангард Авангард
18 Ноября
18:00
Торпедо Торпедо
Адмирал Адмирал
18 Ноября
19:30
PARIVISION PARIVISION
BC.Game BC.Game
18 Ноября
21:00
Северсталь Северсталь
Динамо Минск Динамо Минск
18 Ноября
19:30
Зенит Зенит
Нижний Новгород Нижний Новгород
18 Ноября
19:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Парма Пермь Парма Пермь
18 Ноября
20:00
ХК Тамбов ХК Тамбов
Дизель Пенза Дизель Пенза
18 Ноября
18:30
ХК Ростов ХК Ростов
Кристалл Кристалл
18 Ноября
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA