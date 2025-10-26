26.10.2025
Смотреть онлайн Эспортива Эвангелика - Апарекида ГО 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Brazil Campeonato Goiano 3: Эспортива Эвангелика — Апарекида ГО, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal Valdir Candido de Queiroz.
МСК, 8 тур, Стадион: Estadio Municipal Valdir Candido de Queiroz
Brazil Campeonato Goiano 3
Завершен
1 : 0
26 октября 2025
9'
Эспортива Эвангелика - Угловой
9'
Эспортива Эвангелика - Угловой
10'
Эспортива Эвангелика - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
51'
Эспортива Эвангелика - Угловой
52'
Эспортива Эвангелика - Угловой
56'
Эспортива Эвангелика - Угловой
57'
Апарекида ГО - Угловой
65'
Эспортива Эвангелика - Угловой
66'
Эспортива Эвангелика - 1-ый Гол
79'
Апарекида ГО - Угловой
82'
Апарекида ГО - Угловой
83'
Эспортива Эвангелика - Угловой
85'
Апарекида ГО - Угловой
89'
Апарекида ГО - Угловой
89'
Апарекида ГО - Угловой
89'
Апарекида ГО - Угловой
90+1'
Эспортива Эвангелика - Угловой
90+2'
Эспортива Эвангелика - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Статистика матча
Владение мячом
54%
Атаки
70
84
Угловые
10
7
Удары мимо ворот
7
11
Удары в створ ворот
6
6
