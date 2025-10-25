Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Brazil Campeonato Goiano 3 : America de Quito — Санта Хелена , 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

Превью матча America de Quito — Санта Хелена

Команда America de Quito в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 13-3. Команда Санта Хелена, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 8-6. Команда America de Quito в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Санта Хелена забивает 1, пропускает 1.