15.08.2025
Смотреть онлайн Taroona Reserves Women - New Town Eagles Women 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Tasmania Southern Premier League, Women: Taroona Reserves Women — New Town Eagles Women . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
Tasmania Southern Premier League, Women
Завершен
3 : 2
15 августа 2025
Превью матча Taroona Reserves Women — New Town Eagles Women
Статистика матча
Атаки
57
62
Угловые
3
5
Комментарии к матчу