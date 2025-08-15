15.08.2025
Смотреть онлайн Robina City U23 - Grange Thistle U23 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia Queensland PL 2 U23: Robina City U23 — Grange Thistle U23 . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
Australia Queensland PL 2 U23
Завершен
0 : 3
15 августа 2025
Превью матча Robina City U23 — Grange Thistle U23
Статистика матча
Атаки
111
82
Угловые
5
2
Комментарии к матчу