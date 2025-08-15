Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
15.08.2025

Смотреть онлайн Clarence Zebras FC 2 - University of Tasmania 2 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияAustralia Tasmania South Division 1: Clarence Zebras FC 2University of Tasmania 2 . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .

МСК
Australia Tasmania South Division 1
Clarence Zebras FC 2
Завершен
1 : 1
15 августа 2025
University of Tasmania 2
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Clarence Zebras FC 2 — University of Tasmania 2

Команда Clarence Zebras FC 2 в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1.

Статистика матча

Атаки
110
106
Угловые
9
3
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Барселона Барселона
12 Февраля
23:00
Брентфорд Брентфорд
Арсенал Арсенал
12 Февраля
23:00
Барселона Барселона
Париж Париж
12 Февраля
22:30
Валенсия Валенсия
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Февраля
22:30
Сьон Сьон
Базель Базель
12 Февраля
22:30
Тун Тун
Лозанна Лозанна
12 Февраля
22:30
ФК Европа ФК Европа
ФК Линкольн Ред Импс ФК Линкольн Ред Импс
12 Февраля
23:00
Марсель Granollers/Орасио Себальос Марсель Granollers/Орасио Себальос
Остин Крайчек / Мектич Н Остин Крайчек / Мектич Н
12 Февраля
22:30
RED Canids RED Canids
FURIA Academy FURIA Academy
12 Февраля
23:00
HOTU HOTU
ROCEAN Lords ROCEAN Lords
12 Февраля
23:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA