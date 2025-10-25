Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гонконг — Чемпионат Гонконга по футболу. Премьер-лига : Дистрикт РСА — Истерн Дистрикт , 6 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .

Превью матча Дистрикт РСА — Истерн Дистрикт

Команда Дистрикт РСА в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 4-11. Команда Истерн Дистрикт, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 4-1. Команда Дистрикт РСА в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Истерн Дистрикт забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 октября 2025 на поле команды Дистрикт РСА, в том матче победу одержали гостьи.