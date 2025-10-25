Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Дистрикт РСА - Истерн Дистрикт 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГонконгЧемпионат Гонконга по футболу. Премьер-лига: Дистрикт РСАИстерн Дистрикт, 6 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .

МСК, 6 тур
Чемпионат Гонконга по футболу. Премьер-лига
Дистрикт РСА
75'
Завершен
1 : 1
25 октября 2025
Истерн Дистрикт
32'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Истерн Дистрикт icon
32'
Счет после первого тайма 0:1
Дистрикт РСА icon
75'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Дистрикт РСА - Угловой
26'
Угловой
Истерн Дистрикт - Угловой
28'
Угловой
Дистрикт РСА - Угловой
32'
Истерн Дистрикт - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
49'
Угловой
Истерн Дистрикт - Угловой
63'
Угловой
Истерн Дистрикт - Угловой
71'
Угловой
Дистрикт РСА - Угловой
74'
Угловой
Дистрикт РСА - Угловой
75'
Угловой
Дистрикт РСА - Угловой
75'
Дистрикт РСА - 2-ой Гол
80'
Угловой
Дистрикт РСА - Угловой
90+1'
Угловой
Истерн Дистрикт - Угловой
90+5'
Угловой
Дистрикт РСА - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Дистрикт РСА — Истерн Дистрикт

Команда Дистрикт РСА в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 4-11. Команда Истерн Дистрикт, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 4-1. Команда Дистрикт РСА в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Истерн Дистрикт забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 октября 2025 на поле команды Дистрикт РСА, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Дистрикт РСА
Дистрикт РСА
Истерн Дистрикт
Дистрикт РСА
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
04.10.2025
Дистрикт РСА
Дистрикт РСА
1:4
Истерн Дистрикт
Истерн Дистрикт
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Дистрикт РСА Дистрикт РСА
56%
Истерн Дистрикт Истерн Дистрикт
44%
Атаки
67
53
Угловые
7
4
Удары мимо ворот
2
5
Удары в створ ворот
4
3
Игры 6 тур
26.10.2025
Китчи
3:3
Норт Дистрикт
Завершен
25.10.2025
Дистрикт РСА
1:1
Истерн Дистрикт
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Манчестер Сити Манчестер Сити
Реал Мадрид Реал Мадрид
12 Ноября
18:00
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
12 Ноября
18:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
ХК Капитан U20 ХК Капитан U20
12 Ноября
19:00
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Милан Милан
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Ноября
22:30
Саудовская аравия Саудовская аравия
Иран Иран
12 Ноября
19:00
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
Таппара Таппара
12 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA