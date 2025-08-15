15.08.2025
Смотреть онлайн Кейлор Парк - Бримбанк Сталлионс 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия. Victoria State League 1, North West: Кейлор Парк — Бримбанк Сталлионс . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени .
МСК
Австралия. Victoria State League 1, North West
Кейлор Парк
2'
31'
34'
57'
Завершен
4 : 0
15 августа 2025
Кейлор Парк
2'
Кейлор Парк
31'
Кейлор Парк
34'
Счет после первого тайма 3:0
Кейлор Парк
57'
Матч закончился со счётом 4:0
Текстовая трансляция
2'
Кейлор Парк - 1-ый Гол
8'
Бримбанк Сталлионс - Угловой
31'
Кейлор Парк - 2-ой Гол
34'
Кейлор Парк - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 3:0
50'
Кейлор Парк - Угловой
54'
Кейлор Парк - Угловой
57'
Кейлор Парк - 4-ый Гол
80'
Бримбанк Сталлионс - Угловой
90'
Бримбанк Сталлионс - Угловой
Матч закончился со счётом 4:0
Превью матча Кейлор Парк — Бримбанк Сталлионс
Статистика матча
Атаки
72
77
Угловые
2
3
Удары мимо ворот
12
11
Удары в створ ворот
4
0
Комментарии к матчу