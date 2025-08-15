Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
15.08.2025

Смотреть онлайн Копривница - НК Крижевцы 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕвропаЕвропа - Товарищеские матчи: КопривницаНК Крижевцы . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .

МСК
Европа - Товарищеские матчи
Копривница
Завершен
0 : 2
15 августа 2025
НК Крижевцы
45'
85'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Radnik Krizevci icon
45'
Счет после первого тайма 0:1
Radnik Krizevci icon
85'
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
20'
Угловой
Копривница - Угловой
21'
Угловой
Копривница - Угловой
29'
Угловой
Копривница - Угловой
38'
Угловой
Radnik Krizevci - Угловой
45'
Radnik Krizevci - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
57'
Угловой
Копривница - Угловой
59'
Угловой
Radnik Krizevci - Угловой
71'
Угловой
Radnik Krizevci - Угловой
78'
Угловой
Radnik Krizevci - Угловой
85'
Radnik Krizevci - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 0:2

Превью матча Копривница — НК Крижевцы

Статистика матча

Владение мячом
Копривница Копривница
56%
НК Крижевцы НК Крижевцы
44%
Атаки
81
74
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
10
7
Удары в створ ворот
0
5
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Барселона Барселона
12 Февраля
23:00
Брентфорд Брентфорд
Арсенал Арсенал
12 Февраля
23:00
Олимпиакос Олимпиакос
Црвена Звезда Црвена Звезда
12 Февраля
22:15
Анадолу Эфес Анадолу Эфес
Виртус Болонья Виртус Болонья
12 Февраля
20:30
Барселона Барселона
Париж Париж
12 Февраля
22:30
Валенсия Валенсия
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Февраля
22:30
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
12 Февраля
22:05
Задар Задар
Борац Борац
12 Февраля
22:00
КС Университатя Крайова КС Университатя Крайова
ФКСБ ФКСБ
12 Февраля
21:30
Ach Volley Ach Volley
Тренто Тренто
12 Февраля
22:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA