15.08.2025
Смотреть онлайн Копривница - НК Крижевцы 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Европа - Товарищеские матчи: Копривница — НК Крижевцы . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
Европа - Товарищеские матчи
Завершен
0 : 2
15 августа 2025
НК Крижевцы
45'
85'
Текстовая трансляция
20'
Копривница - Угловой
21'
Копривница - Угловой
29'
Копривница - Угловой
38'
Radnik Krizevci - Угловой
45'
Radnik Krizevci - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
57'
Копривница - Угловой
59'
Radnik Krizevci - Угловой
71'
Radnik Krizevci - Угловой
78'
Radnik Krizevci - Угловой
85'
Radnik Krizevci - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 0:2
Превью матча Копривница — НК Крижевцы
Статистика матча
Владение мячом
56%
44%
Атаки
81
74
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
10
7
Удары в створ ворот
0
5
Комментарии к матчу