Превью матча Тернана (19) — Катандзаро U19

Команда Тернана (19) в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 9-13. Команда Катандзаро U19, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 11-8. Команда Тернана (19) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Катандзаро U19 забивает 1, пропускает 1.