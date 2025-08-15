15.08.2025
Смотреть онлайн Santa Cruz Acre EC AC - Атлетико Акреано 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Matches: Santa Cruz Acre EC AC — Атлетико Акреано . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Brazil Matches
Завершен
1 : 1
15 августа 2025
Превью матча Santa Cruz Acre EC AC — Атлетико Акреано
История последних встреч
Santa Cruz Acre EC AC
Атлетико Акреано
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
28.09.2025
Santa Cruz Acre EC AC
1:1
Атлетико Акреано
Статистика матча
Атаки
94
81
Угловые
5
4
Комментарии к матчу