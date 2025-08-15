15.08.2025
Смотреть онлайн Ломианки - КТС Весзло 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Польша - Лига IV: Ломианки — КТС Весзло . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
Польша - Лига IV
Завершен
0 : 1
15 августа 2025
КТС Весзло
68'
Текстовая трансляция
19'
КТС Весзло - Угловой
19'
КТС Весзло - Угловой
26'
КТС Весзло - Угловой
28'
Ломианки - Угловой
34'
КТС Весзло - Угловой
38'
Ломианки - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
58'
КТС Весзло - Угловой
62'
КТС Весзло - Угловой
66'
КТС Весзло - Незабитый пенальти
68'
КТС Весзло - 1-ый Гол
72'
КТС Весзло - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1
Превью матча Ломианки — КТС Весзло
Статистика матча
Владение мячом
35%
65%
Атаки
49
75
Угловые
2
7
Удары мимо ворот
9
13
Удары в створ ворот
1
9
Комментарии к матчу