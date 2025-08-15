Фрибет 15000₽
15.08.2025

Смотреть онлайн United FC Kodagu Women - Roots Women 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИндияИндия Karnataka League Women: United FC Kodagu WomenRoots Women . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .

МСК
Индия Karnataka League Women
United FC Kodagu Women
Завершен
0 : 1
15 августа 2025
Roots Women
26'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Roots Women icon
26'
Счет после первого тайма 0:1 : 1,0
Матч закончился со счётом 0:1 : 1,0
Текстовая трансляция
20'
Угловой
Roots Women - Угловой
26'
Roots Women - 1-ый Гол
35'
Угловой
United FC Kodagu Women - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 1,0
49'
Угловой
United FC Kodagu Women - Угловой
57'
Угловой
United FC Kodagu Women - Угловой
80'
Угловой
Roots Women - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 1,0

Превью матча United FC Kodagu Women — Roots Women

Статистика матча

Атаки
153
130
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
10
5
Удары в створ ворот
5
3
Комментарии к матчу
