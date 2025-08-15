15.08.2025
Смотреть онлайн СД Таразона - Алавес II 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Европа - Товарищеские матчи: СД Таразона — Алавес II . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
Европа - Товарищеские матчи
Завершен
0 : 1
15 августа 2025
Алавес II
62'
Текстовая трансляция
3'
CD Alaves B - Угловой
45+2'
SD Tarazona - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 4,1
47'
CD Alaves B - Угловой
57'
SD Tarazona - Угловой
62'
CD Alaves B - 1-ый Гол
78'
CD Alaves B - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 4,1
Превью матча СД Таразона — Алавес II
Статистика матча
Владение мячом
48%
52%
Атаки
104
81
Угловые
2
3
Удары мимо ворот
5
1
Удары в створ ворот
3
3
Комментарии к матчу