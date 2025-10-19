Смотреть онлайн Кепос Камбуте - Deportivo Upala 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-Рика — Коста-Рика - Сегунда: Кепос Камбуте — Deportivo Upala, 13 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio de Damas.
Превью матча Кепос Камбуте — Deportivo Upala
Команда Кепос Камбуте в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 9-11. Команда Deportivo Upala, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 12-8. Команда Кепос Камбуте в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Deportivo Upala забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 сентября 2025 на поле команды Deportivo Upala, в том матче сыграли вничью.