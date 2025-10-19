Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Кепос Камбуте - Deportivo Upala 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-РикаКоста-Рика - Сегунда: Кепос КамбутеDeportivo Upala, 13 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio de Damas.

МСК, 13 тур, Стадион: Estadio de Damas
Коста-Рика - Сегунда
Кепос Камбуте
9'
15'
47'
Завершен
3 : 0
19 октября 2025
Deportivo Upala
Смотреть онлайн
Кепос Камбуте icon
9'
Кепос Камбуте icon
15'
Счет после первого тайма 2:0 : 2,2
Кепос Камбуте icon
47'
Матч закончился со счётом 3:0 : 2,2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Deportivo Upala - Угловой
9'
Кепос Камбуте - 1-ый Гол
14'
Угловой
Deportivo Upala - Угловой
15'
Кепос Камбуте - 2-ой Гол
17'
Угловой
Deportivo Upala - Угловой
28'
Угловой
Кепос Камбуте - Угловой
38'
Угловой
Кепос Камбуте - Угловой
43'
Угловой
Deportivo Upala - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 2,2
47'
Кепос Камбуте - 3-ий Гол
51'
Угловой
Deportivo Upala - Угловой
61'
Угловой
Deportivo Upala - Угловой
90+1'
Угловой
Кепос Камбуте - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0 : 2,2

Превью матча Кепос Камбуте — Deportivo Upala

Команда Кепос Камбуте в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 9-11. Команда Deportivo Upala, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 12-8. Команда Кепос Камбуте в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Deportivo Upala забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 сентября 2025 на поле команды Deportivo Upala, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Кепос Камбуте
Кепос Камбуте
Deportivo Upala
Кепос Камбуте
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
13.09.2025
Deportivo Upala
Deportivo Upala
1:1
Кепос Камбуте
Кепос Камбуте
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Кепос Камбуте Кепос Камбуте
42%
Deportivo Upala Deportivo Upala
58%
Атаки
32
64
Угловые
3
6
Удары мимо ворот
6
13
Удары в створ ворот
4
0
Игры 13 тур
20.10.2025
АД Кофутпа
-:-
АД Муниципал Турриалба
Отложен
20.10.2025
Консултантс Моравия
-:-
Маринейрос де Пунтаренас
Отложен
19.10.2025
Кариари Покочи
1:2
Ескорпионес
Завершен
19.10.2025
Pitbulls Santa Barbara
2:0
Кармелита
Завершен
19.10.2025
Кепос Камбуте
3:0
Deportivo Upala
Завершен
19.10.2025
PFA Santa Cruz
0:1
Inter San Carlos
Завершен
19.10.2025
АД Гресия
0:3
АДР Джикарал
Завершен
Комментарии к матчу
