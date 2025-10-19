Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-Рика — Коста-Рика - Сегунда : АД Гресия — АДР Джикарал , 13 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Allen Riggioni .

Превью матча АД Гресия — АДР Джикарал

Команда АД Гресия в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 9-12. Команда АДР Джикарал, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 6-5. Команда АД Гресия в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. АДР Джикарал забивает 1, пропускает 1.