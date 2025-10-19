Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн АД Гресия - АДР Джикарал 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-РикаКоста-Рика - Сегунда: АД ГресияАДР Джикарал, 13 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Allen Riggioni.

МСК, 13 тур, Стадион: Estadio Allen Riggioni
Коста-Рика - Сегунда
АД Гресия
Завершен
0 : 3
19 октября 2025
АДР Джикарал
8'
42'
43'
Смотреть онлайн
АДР Джикарал icon
8'
АДР Джикарал icon
42'
АДР Джикарал icon
43'
Счет после первого тайма 0:3 : 2,2
Матч закончился со счётом 0:3 : 2,2
Текстовая трансляция
6'
Угловой
АДР Джикарал - Угловой
8'
Угловой
АДР Джикарал - Угловой
8'
АДР Джикарал - 1-ый Гол
18'
Угловой
АДР Джикарал - Угловой
31'
Угловой
АДР Джикарал - Угловой
32'
Угловой
АДР Джикарал - Угловой
42'
АДР Джикарал - 2-ой Гол
43'
АДР Джикарал - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 0:3 : 2,2
51'
Угловой
АД Гресия - Угловой
57'
Угловой
АД Гресия - Угловой
85'
Угловой
АД Гресия - Угловой
90+5'
Угловой
АД Гресия - Угловой
Матч закончился со счётом 0:3 : 2,2

Превью матча АД Гресия — АДР Джикарал

Команда АД Гресия в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 9-12. Команда АДР Джикарал, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 6-5. Команда АД Гресия в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. АДР Джикарал забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
АД Гресия АД Гресия
45%
АДР Джикарал АДР Джикарал
55%
Атаки
82
92
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
10
8
Удары в створ ворот
0
5
Игры 13 тур
20.10.2025
АД Кофутпа
-:-
АД Муниципал Турриалба
Отложен
20.10.2025
Консултантс Моравия
-:-
Маринейрос де Пунтаренас
Отложен
19.10.2025
Кариари Покочи
1:2
Ескорпионес
Завершен
19.10.2025
Pitbulls Santa Barbara
2:0
Кармелита
Завершен
19.10.2025
Кепос Камбуте
3:0
Deportivo Upala
Завершен
19.10.2025
PFA Santa Cruz
0:1
Inter San Carlos
Завершен
19.10.2025
АД Гресия
0:3
АДР Джикарал
Завершен
Комментарии к матчу
