Превью матча АДР Джикарал — АД Кофутпа

Команда АДР Джикарал в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 9-5. Команда АД Кофутпа, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 13-10. Команда АДР Джикарал в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. АД Кофутпа забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 07 сентября 2025 на поле команды АД Кофутпа, в том матче победу одержали хозяева.