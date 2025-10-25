Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн АДР Джикарал - АД Кофутпа 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-РикаКоста-Рика - Сегунда: АДР ДжикаралАД Кофутпа, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Luis Chochi Briceño.

МСК, 14 тур, Стадион: Estadio Luis Chochi Briceño
Коста-Рика - Сегунда
АДР Джикарал
57'
79'
Завершен
2 : 0
25 октября 2025
АД Кофутпа
Счет после первого тайма 0:0
АДР Джикарал icon
57'
АДР Джикарал icon
79'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
8'
Угловой
АДР Джикарал - Угловой
12'
Угловой
АДР Джикарал - Угловой
26'
Угловой
АДР Джикарал - Угловой
36'
Угловой
АДР Джикарал - Угловой
37'
Угловой
АДР Джикарал - Угловой
41'
Угловой
АДР Джикарал - Угловой
50'
Угловой
АДР Джикарал - Угловой
57'
АДР Джикарал - 1-ый Гол
79'
АДР Джикарал - 2-ой Гол
81'
Угловой
АДР Джикарал - Угловой
90+2'
Угловой
АДР Джикарал - Угловой
Превью матча АДР Джикарал — АД Кофутпа

Команда АДР Джикарал в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 9-5. Команда АД Кофутпа, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 13-10. Команда АДР Джикарал в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. АД Кофутпа забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 07 сентября 2025 на поле команды АД Кофутпа, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

АДР Джикарал
АДР Джикарал
АД Кофутпа
АДР Джикарал
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
07.09.2025
АД Кофутпа
АД Кофутпа
2:1
АДР Джикарал
АДР Джикарал
Обзор

Статистика матча

Атаки
84
62
Угловые
9
0
Удары мимо ворот
9
0
Удары в створ ворот
6
2
Комментарии к матчу
