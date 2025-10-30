Превью матча АД Кофутпа — АД Гресия

Команда АД Кофутпа в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 13-12. Команда АД Гресия, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-15. Команда АД Кофутпа в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. АД Гресия забивает 1, пропускает 2.