30.10.2025

Смотреть онлайн АД Кофутпа - АД Гресия 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-РикаКоста-Рика - Сегунда: АД КофутпаАД Гресия, 15 тур . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Jorge "Palmareno" Solis.

МСК, 15 тур, Стадион: Estadio Jorge "Palmareno" Solis
Коста-Рика - Сегунда
АД Кофутпа
Завершен
0 : 2
30 октября 2025
АД Гресия
26'
33'
АД Гресия icon
26'
АД Гресия icon
33'
Счет после первого тайма 0:2
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
26'
АД Гресия - 1-ый Гол
31'
Угловой
АД Гресия - Угловой
33'
АД Гресия - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2
64'
Угловой
АД Кофутпа - Угловой
68'
Угловой
АД Кофутпа - Угловой
71'
Угловой
АД Кофутпа - Угловой
74'
Угловой
АД Кофутпа - Угловой
81'
Угловой
АД Кофутпа - Угловой
87'
Угловой
АД Кофутпа - Угловой
88'
Угловой
АД Гресия - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2

Превью матча АД Кофутпа — АД Гресия

Команда АД Кофутпа в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 13-12. Команда АД Гресия, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-15. Команда АД Кофутпа в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. АД Гресия забивает 1, пропускает 2.

Статистика матча

Атаки
141
120
Угловые
6
2
Удары мимо ворот
14
3
Удары в створ ворот
4
3
Игры 15 тур
31.10.2025
Консултантс Моравия
0:1
Кармелита
Завершен
30.10.2025
ФК Асерри
1:3
Муниципаль Санта Ана
Завершен
30.10.2025
АД Кофутпа
0:2
АД Гресия
Завершен
30.10.2025
Ур. д. Коронадо
1:1
Ескорпионес
Завершен
30.10.2025
Кепос Камбуте
-:-
АД Муниципал Турриалба
Отложен
30.10.2025
Pitbulls Santa Barbara
1:1
Кариари Покочи
Прерванный
29.10.2025
АД Сарчи
-:-
PFA Santa Cruz
Отменен
28.10.2025
Inter San Carlos
-:-
АДР Джикарал
Завершен
