Смотреть онлайн АД Кофутпа - АД Гресия 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-Рика — Коста-Рика - Сегунда: АД Кофутпа — АД Гресия, 15 тур . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Jorge "Palmareno" Solis.
Превью матча АД Кофутпа — АД Гресия
Команда АД Кофутпа в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 13-12. Команда АД Гресия, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-15. Команда АД Кофутпа в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. АД Гресия забивает 1, пропускает 2.