Смотреть онлайн Кариари Покочи - Ескорпионес 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-Рика — Коста-Рика - Сегунда: Кариари Покочи — Ескорпионес, 13 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Comunal de Cariari.
Превью матча Кариари Покочи — Ескорпионес
Команда Кариари Покочи в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 9-8. Команда Ескорпионес, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 21-15. Команда Кариари Покочи в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ескорпионес забивает 2, пропускает 2.