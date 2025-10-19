Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Кариари Покочи - Ескорпионес 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-РикаКоста-Рика - Сегунда: Кариари ПокочиЕскорпионес, 13 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Comunal de Cariari.

МСК, 13 тур, Стадион: Estadio Comunal de Cariari
Коста-Рика - Сегунда
Кариари Покочи
90+1'
Завершен
1 : 2
19 октября 2025
Ескорпионес
21'
37'
Ескорпионес de Belen FC icon
21'
Ескорпионес de Belen FC icon
37'
Счет после первого тайма 0:2 : 3,3
Кариари Покочи icon
90+1'
Матч закончился со счётом 1:2 : 3,3
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Кариари Покочи - Угловой
11'
Угловой
Кариари Покочи - Угловой
21'
Ескорпионес de Belen FC - 1-ый Гол
24'
Угловой
Кариари Покочи - Угловой
25'
Угловой
Кариари Покочи - Угловой
31'
Ескорпионес de Belen FC - Незабитый пенальти
32'
Угловой
Ескорпионес de Belen FC - Угловой
36'
Угловой
Ескорпионес de Belen FC - Угловой
37'
Ескорпионес de Belen FC - 2-ой Гол
39'
Угловой
Ескорпионес de Belen FC - Угловой
Счет после первого тайма 0:2 : 3,3
51'
Угловой
Кариари Покочи - Угловой
51'
Угловой
Кариари Покочи - Угловой
56'
Угловой
Ескорпионес de Belen FC - Угловой
58'
Угловой
Ескорпионес de Belen FC - Угловой
61'
Угловой
Кариари Покочи - Угловой
68'
Угловой
Кариари Покочи - Угловой
79'
Угловой
Ескорпионес de Belen FC - Угловой
79'
Угловой
Ескорпионес de Belen FC - Угловой
80'
Угловой
Ескорпионес de Belen FC - Угловой
89'
Угловой
Кариари Покочи - Угловой
90+1'
Кариари Покочи - 3-ий Гол
90+3'
Угловой
Ескорпионес de Belen FC - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2 : 3,3

Превью матча Кариари Покочи — Ескорпионес

Команда Кариари Покочи в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 9-8. Команда Ескорпионес, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 21-15. Команда Кариари Покочи в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ескорпионес забивает 2, пропускает 2.

Статистика матча

Атаки
80
56
Угловые
9
9
Удары мимо ворот
5
1
Удары в створ ворот
2
3
Игры 13 тур
20.10.2025
АД Кофутпа
-:-
АД Муниципал Турриалба
Отложен
20.10.2025
Консултантс Моравия
-:-
Маринейрос де Пунтаренас
Отложен
19.10.2025
Кариари Покочи
1:2
Ескорпионес
Завершен
19.10.2025
Pitbulls Santa Barbara
2:0
Кармелита
Завершен
19.10.2025
Кепос Камбуте
3:0
Deportivo Upala
Завершен
19.10.2025
PFA Santa Cruz
0:1
Inter San Carlos
Завершен
19.10.2025
АД Гресия
0:3
АДР Джикарал
Завершен
Комментарии к матчу
