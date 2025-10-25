Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-Рика — Коста-Рика - Сегунда : Кармелита — Ур. д. Коронадо , 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Rafael Bolanos Stadium .

Превью матча Кармелита — Ур. д. Коронадо

Команда Кармелита в последних 10 матчах одержала 1 победа , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 8-10. Команда Ур. д. Коронадо, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 8-14. Команда Кармелита в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ур. д. Коронадо забивает 1, пропускает 1.