25.10.2025

Смотреть онлайн Кармелита - Ур. д. Коронадо 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-РикаКоста-Рика - Сегунда: КармелитаУр. д. Коронадо, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Rafael Bolanos Stadium.

МСК, 14 тур, Стадион: Rafael Bolanos Stadium
Коста-Рика - Сегунда
Кармелита
43'
Завершен
1 : 1
25 октября 2025
Ур. д. Коронадо
22'
Смотреть онлайн
Ур. д. Коронадо icon
22'
Кармелита icon
43'
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Кармелита - Угловой
14'
Угловой
Кармелита - Угловой
22'
Ур. д. Коронадо - 1-ый Гол
30'
Угловой
Ур. д. Коронадо - Угловой
42'
Угловой
Кармелита - Угловой
43'
Кармелита - 2-ой Гол
45+3'
Угловой
Ур. д. Коронадо - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
58'
Угловой
Кармелита - Угловой
78'
Угловой
Ур. д. Коронадо - Угловой
82'
Угловой
Ур. д. Коронадо - Угловой
86'
Угловой
Кармелита - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Кармелита — Ур. д. Коронадо

Команда Кармелита в последних 10 матчах одержала 1 победа , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 8-10. Команда Ур. д. Коронадо, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 8-14. Команда Кармелита в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ур. д. Коронадо забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Кармелита Кармелита
52%
Ур. д. Коронадо Ур. д. Коронадо
48%
Атаки
95
97
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
9
10
Удары в створ ворот
4
7
Игры 14 тур
28.10.2025
Муниципаль Санта Ана
0:2
Консултантс Моравия
Завершен
27.10.2025
АД Муниципал Турриалба
-:-
Inter San Carlos
Отложен
27.10.2025
Маринейрос де Пунтаренас
-:-
ФК Асерри
Отложен
26.10.2025
Deportivo Upala
-:-
АД Сарчи
Отменен
26.10.2025
PFA Santa Cruz
-:-
Кепос Камбуте
Отменен
25.10.2025
Ескорпионес
3:1
Pitbulls Santa Barbara
Завершен
25.10.2025
АДР Джикарал
2:0
АД Кофутпа
Завершен
25.10.2025
Кармелита
1:1
Ур. д. Коронадо
Завершен
Комментарии к матчу
