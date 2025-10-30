Фрибет 15000₽
30.10.2025

Смотреть онлайн Ур. д. Коронадо - Ескорпионес 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-РикаКоста-Рика - Сегунда: Ур. д. КоронадоЕскорпионес, 15 тур . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Мунисипаль Эль Лабрадор.

МСК, 15 тур, Стадион: Стадион Мунисипаль Эль Лабрадор
Коста-Рика - Сегунда
Ур. д. Коронадо
34'
Завершен
1 : 1
30 октября 2025
Ескорпионес
37'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Ур. д. Коронадо icon
34'
Ескорпионес de Belen FC icon
37'
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Ескорпионес de Belen FC - Угловой
28'
Угловой
Ур. д. Коронадо - Угловой
34'
Ур. д. Коронадо - 1-ый Гол
37'
Угловой
Ескорпионес de Belen FC - Угловой
37'
Ескорпионес de Belen FC - 2-ой Гол
42'
Угловой
Ескорпионес de Belen FC - Угловой
45+2'
Угловой
Ур. д. Коронадо - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
54'
Угловой
Ескорпионес de Belen FC - Угловой
55'
Угловой
Ескорпионес de Belen FC - Угловой
64'
Угловой
Ескорпионес de Belen FC - Угловой
79'
Угловой
Ескорпионес de Belen FC - Угловой
84'
Угловой
Ур. д. Коронадо - Угловой
87'
Угловой
Ескорпионес de Belen FC - Угловой
89'
Угловой
Ескорпионес de Belen FC - Угловой
90+1'
Угловой
Ескорпионес de Belen FC - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Ур. д. Коронадо — Ескорпионес

Команда Ур. д. Коронадо в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 9-15. Команда Ескорпионес, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 24-14. Команда Ур. д. Коронадо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Ескорпионес забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 сентября 2025 на поле команды Ескорпионес, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Ур. д. Коронадо
Ур. д. Коронадо
Ескорпионес
Ур. д. Коронадо
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
13.09.2025
Ескорпионес
Ескорпионес
5:3
Ур. д. Коронадо
Ур. д. Коронадо
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Ур. д. Коронадо Ур. д. Коронадо
34%
Ескорпионес Ескорпионес
66%
Атаки
56
80
Угловые
3
10
Удары мимо ворот
8
13
Удары в створ ворот
1
5
Игры 15 тур
31.10.2025
Консултантс Моравия
0:1
Кармелита
Завершен
30.10.2025
ФК Асерри
1:3
Муниципаль Санта Ана
Завершен
30.10.2025
АД Кофутпа
0:2
АД Гресия
Завершен
30.10.2025
Ур. д. Коронадо
1:1
Ескорпионес
Завершен
30.10.2025
Кепос Камбуте
-:-
АД Муниципал Турриалба
Отложен
30.10.2025
Pitbulls Santa Barbara
1:1
Кариари Покочи
Прерванный
29.10.2025
АД Сарчи
-:-
PFA Santa Cruz
Отменен
28.10.2025
Inter San Carlos
-:-
АДР Джикарал
Завершен
