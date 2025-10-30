Превью матча Ур. д. Коронадо — Ескорпионес

Команда Ур. д. Коронадо в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 9-15. Команда Ескорпионес, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 24-14. Команда Ур. д. Коронадо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Ескорпионес забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 сентября 2025 на поле команды Ескорпионес, в том матче победу одержали хозяева.