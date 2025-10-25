Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Бари U19 - Асколи (19) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Кампионато Примавера 2: Бари U19Асколи (19), 6 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Сан Никола.

МСК, 6 тур, Стадион: Сан Никола
Италия - Кампионато Примавера 2
Бари U19
72'
Завершен
1 : 3
25 октября 2025
Асколи (19)
28'
83'
88'
Асколи (19) icon
28'
Счет после первого тайма 0:1
Бари U19 icon
72'
Асколи (19) icon
83'
Асколи (19) icon
88'
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Асколи (19) - Угловой
19'
Угловой
Бари U19 - Угловой
20'
Угловой
Бари U19 - Угловой
28'
Асколи (19) - 1-ый Гол
39'
Угловой
Бари U19 - Угловой
42'
Угловой
Бари U19 - Угловой
45+2'
Угловой
Асколи (19) - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
49'
Угловой
Асколи (19) - Угловой
51'
Угловой
Асколи (19) - Угловой
52'
Угловой
Асколи (19) - Угловой
53'
Угловой
Асколи (19) - Угловой
65'
Угловой
Асколи (19) - Угловой
68'
Угловой
Асколи (19) - Угловой
72'
Бари U19 - 2-ой Гол
76'
Угловой
Асколи (19) - Угловой
83'
Асколи (19) - 3-ий Гол
88'
Асколи (19) - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:3

Превью матча Бари U19 — Асколи (19)

Команда Бари U19 в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 4-2. Команда Асколи (19), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 14-10. Команда Бари U19 в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Асколи (19) забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Бари U19 Бари U19
42%
Асколи (19) Асколи (19)
58%
Атаки
64
86
Угловые
4
9
Удары мимо ворот
6
6
Удары в створ ворот
3
6
Игры 6 тур
25.10.2025
Бари U19
1:3
Асколи (19)
Завершен
25.10.2025
Реджана (19)
0:0
Виртус Энтелла (19)
Завершен
25.10.2025
Удинезе (19)
4:0
Альбинолеффе (19)
Завершен
25.10.2025
Косенза (19)
-:-
Пескара (19)
Отменен
25.10.2025
Перуджа (19)
-:-
Палермо (19)
Отменен
25.10.2025
Тернана (19)
1:1
Катандзаро U19
Завершен
25.10.2025
Сампдория (19)
0:1
Union Brescia U19
Завершен
25.10.2025
Беневенто (19)
1:0
Кротоне (19)
Завершен
25.10.2025
Комо U19
0:0
Ренате (19)
Завершен
24.10.2025
Авеллино (19)
2:1
Монополи U19
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA