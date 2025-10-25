Смотреть онлайн Бари U19 - Асколи (19) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Кампионато Примавера 2: Бари U19 — Асколи (19), 6 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Сан Никола.
Превью матча Бари U19 — Асколи (19)
Команда Бари U19 в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 4-2. Команда Асколи (19), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 14-10. Команда Бари U19 в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Асколи (19) забивает 1, пропускает 1.