Превью матча Бари U19 — Асколи (19)

Команда Бари U19 в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 4-2. Команда Асколи (19), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 14-10. Команда Бари U19 в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Асколи (19) забивает 1, пропускает 1.