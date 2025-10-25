Смотреть онлайн Косенза (19) - Пескара (19) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Кампионато Примавера 2: Косенза (19) — Пескара (19), 6 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .
Превью матча Косенза (19) — Пескара (19)
Команда Косенза (19) в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 3-7. Команда Пескара (19), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 5-2. Команда Косенза (19) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Пескара (19) забивает 1, пропускает 0.