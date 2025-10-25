Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Перуджа (19) - Палермо (19) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Кампионато Примавера 2: Перуджа (19)Палермо (19), 6 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Ренато Кури.

МСК, 6 тур, Стадион: Ренато Кури
Италия - Кампионато Примавера 2
Перуджа (19)
Отменен
- : -
25 октября 2025
Палермо (19)
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Перуджа (19) — Палермо (19)

Команда Перуджа (19) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-2.

Игры 6 тур
25.10.2025
Бари U19
1:3
Асколи (19)
Завершен
25.10.2025
Реджана (19)
0:0
Виртус Энтелла (19)
Завершен
25.10.2025
Удинезе (19)
4:0
Альбинолеффе (19)
Завершен
25.10.2025
Косенза (19)
-:-
Пескара (19)
Отменен
25.10.2025
Перуджа (19)
-:-
Палермо (19)
Отменен
25.10.2025
Тернана (19)
1:1
Катандзаро U19
Завершен
25.10.2025
Сампдория (19)
0:1
Union Brescia U19
Завершен
25.10.2025
Беневенто (19)
1:0
Кротоне (19)
Завершен
25.10.2025
Комо U19
0:0
Ренате (19)
Завершен
24.10.2025
Авеллино (19)
2:1
Монополи U19
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Лион Лион
ПСЖ ПСЖ
9 Ноября
22:45
Райо Вальекано Райо Вальекано
Реал Мадрид Реал Мадрид
9 Ноября
18:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль Ливерпуль
9 Ноября
19:30
Интер Милан Интер Милан
Лацио Лацио
9 Ноября
22:45
Адмирал Адмирал
Трактор Трактор
9 Ноября
10:00
Сельта Виго Сельта Виго
Барселона Барселона
9 Ноября
23:00
Локомотив Кубань Локомотив Кубань
Зенит Зенит
9 Ноября
14:00
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
Овьедо Овьедо
9 Ноября
16:00
Болонья Болонья
Наполи Наполи
9 Ноября
17:00
Колорадо Колорадо
Эдмонтон Эдмонтон
9 Ноября
06:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA