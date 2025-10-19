Смотреть онлайн Livingston (W) - Dundee Utd (W) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Scotland Women Premier League 2: Livingston (W) — Dundee Utd (W), 8 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
Превью матча Livingston (W) — Dundee Utd (W)
Команда Livingston (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 6-15. Команда Dundee Utd (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 4-5. Команда Livingston (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Dundee Utd (W) забивает 0, пропускает 1.