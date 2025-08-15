15.08.2025
Смотреть онлайн Real Naval U20 - Туна Лусо (20) 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Лига U20: Real Naval U20 — Туна Лусо (20) . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .
МСК
Бразилия - Лига U20
Real Naval U20
45+2'
Завершен
1 : 4
15 августа 2025
Туна Лусо (20)
44'
56'
77'
90+4'
Туна Лусо (20)
44'
Real Naval U20
45+2'
Счет после первого тайма 1:1
Туна Лусо (20)
56'
Туна Лусо (20)
77'
Туна Лусо (20)
90+4'
Матч закончился со счётом 1:4
Текстовая трансляция
7'
Туна Лусо (20) - Угловой
13'
Real Naval U20 - Незабитый пенальти
13'
Real Naval U20 - Угловой
16'
Real Naval U20 - Угловой
21'
Туна Лусо (20) - Угловой
44'
Туна Лусо (20) - 1-ый Гол
45+2'
Real Naval U20 - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
56'
Туна Лусо (20) - 3-ий Гол
77'
Туна Лусо (20) - 4-ый Гол
90+4'
Туна Лусо (20) - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:4
Превью матча Real Naval U20 — Туна Лусо (20)
Статистика матча
Владение мячом
47%
53%
Атаки
81
91
Угловые
2
2
Удары мимо ворот
5
13
Удары в створ ворот
2
9
Комментарии к матчу