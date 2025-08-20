Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
20.08.2025

Смотреть онлайн Мурсия - ОРИ 20.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕвропаЕвропа - Товарищеские матчи: МурсияОРИ . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio de La Condomina.

МСК, Стадион: Estadio de La Condomina
Европа - Товарищеские матчи
Мурсия
56'
66'
Завершен
2 : 0
20 августа 2025
ОРИ
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Мурсия icon
56'
Мурсия icon
66'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
12'
Угловой
ОРИ - Угловой
12'
Угловой
ОРИ - Угловой
18'
Угловой
Мурсия - Угловой
19'
Угловой
Мурсия - Угловой
19'
Угловой
Мурсия - Угловой
39'
Угловой
ОРИ - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
49'
Угловой
Мурсия - Угловой
56'
Мурсия - 1-ый Гол
59'
Угловой
Мурсия - Угловой
66'
Мурсия - 2-ой Гол
82'
Угловой
Мурсия - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Мурсия — ОРИ

Статистика матча

Владение мячом
Мурсия Мурсия
60%
ОРИ ОРИ
40%
Атаки
85
64
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
8
5
Удары в створ ворот
5
2
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Металлург Металлург
Амур Амур
20 Февраля
17:00
Автомобилист Автомобилист
Адмирал Адмирал
20 Февраля
17:00
Авангард Авангард
Сибирь Сибирь
20 Февраля
16:30
Нефтехимик Нефтехимик
Спартак Спартак
20 Февраля
19:30
Трактор Трактор
Северсталь Северсталь
20 Февраля
17:00
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
20 Февраля
19:00
Барыс Барыс
Shanghai Dragons Shanghai Dragons
20 Февраля
17:30
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
Рубин Тюмень Рубин Тюмень
20 Февраля
15:00
Динамо-Алтай Динамо-Алтай
ХК Югра ХК Югра
20 Февраля
15:00
Дизель Пенза Дизель Пенза
ХК Торос Нефтекамск ХК Торос Нефтекамск
20 Февраля
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA