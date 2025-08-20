20.08.2025
Смотреть онлайн Мурсия - ОРИ 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Европа - Товарищеские матчи: Мурсия — ОРИ . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio de La Condomina.
МСК, Стадион: Estadio de La Condomina
Европа - Товарищеские матчи
Текстовая трансляция
12'
ОРИ - Угловой
12'
ОРИ - Угловой
18'
Мурсия - Угловой
19'
Мурсия - Угловой
19'
Мурсия - Угловой
39'
ОРИ - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
49'
Мурсия - Угловой
56'
Мурсия - 1-ый Гол
59'
Мурсия - Угловой
66'
Мурсия - 2-ой Гол
82'
Мурсия - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0
