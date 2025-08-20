Смотреть онлайн Мурсия - ОРИ 20.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Европа - Товарищеские матчи: Мурсия — ОРИ . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio de La Condomina.