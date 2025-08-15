Превью матча FC Viktoriya Sumy — Левый Берег Киев

Команда FC Viktoriya Sumy в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1. Команда Левый Берег Киев, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 7-1. Команда FC Viktoriya Sumy в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Левый Берег Киев забивает 1, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 сентября 2025 на поле команды Левый Берег Киев, в том матче победу одержали гостьи.