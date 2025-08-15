Фрибет 15000₽
15.08.2025

Смотреть онлайн FC Viktoriya Sumy - Левый Берег Киев 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УкраинаФутбол. Украина - Первая лига: FC Viktoriya SumyЛевый Берег Киев, 3 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Юбилейный.

МСК, 3 тур, Стадион: Юбилейный
Футбол. Украина - Первая лига
FC Viktoriya Sumy
13'
Завершен
1 : 2
15 августа 2025
Левый Берег Киев
43'
90+3'
Смотреть онлайн
FC Viktoriya Sumy icon
13'
Левый Берег Киев icon
43'
Счет после первого тайма 1:1
Левый Берег Киев icon
90+3'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
3'
Угловой
FC Viktoriya Sumy - Угловой
7'
Угловой
Левый Берег Киев - Угловой
8'
Угловой
Левый Берег Киев - Угловой
13'
FC Viktoriya Sumy - 1-ый Гол
18'
Угловой
Левый Берег Киев - Угловой
19'
Угловой
Левый Берег Киев - Угловой
42'
Угловой
Левый Берег Киев - Угловой
43'
Левый Берег Киев - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
58'
Угловой
FC Viktoriya Sumy - Угловой
82'
Угловой
FC Viktoriya Sumy - Угловой
90+3'
Левый Берег Киев - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча FC Viktoriya Sumy — Левый Берег Киев

Команда FC Viktoriya Sumy в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1. Команда Левый Берег Киев, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 7-1. Команда FC Viktoriya Sumy в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Левый Берег Киев забивает 1, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 сентября 2025 на поле команды Левый Берег Киев, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

FC Viktoriya Sumy
FC Viktoriya Sumy
Левый Берег Киев
FC Viktoriya Sumy
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
17.09.2025
Левый Берег Киев
Левый Берег Киев
0:1
FC Viktoriya Sumy
FC Viktoriya Sumy
Обзор

Статистика матча

Атаки
74
101
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
7
9
Удары в створ ворот
2
3
Игры 3 тур
17.08.2025
Ингулец Петрово
2:2
Нива
Завершен
Комментарии к матчу
