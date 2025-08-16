16.08.2025
Смотреть онлайн Heidelberg Utd U23 - Oakleigh Cannons U23 16.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NPL Victoria U23: Heidelberg Utd U23 — Oakleigh Cannons U23 . Начало встречи 16 августа 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .
МСК
Australia NPL Victoria U23
Завершен
1 : 2
16 августа 2025
Oakleigh Cannons U23
19'
42'
Счет после первого тайма 1:2
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
1'
Heidelberg Utd U23 - Угловой
2'
Oakleigh Cannons U23 - Угловой
17'
Heidelberg Utd U23 - Угловой
19'
Heidelberg Utd U23 - Угловой
19'
Oakleigh Cannons U23 - 1-ый Гол
21'
Heidelberg Utd U23 - Угловой
25'
Heidelberg Utd U23 - Угловой
25'
Heidelberg Utd U23 - Угловой
32'
Heidelberg Utd U23 - 2-ой Гол
42'
Oakleigh Cannons U23 - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 1:2
53'
Heidelberg Utd U23 - Угловой
60'
Heidelberg Utd U23 - Угловой
77'
Oakleigh Cannons U23 - Угловой
79'
Oakleigh Cannons U23 - Угловой
86'
Oakleigh Cannons U23 - Угловой
86'
Oakleigh Cannons U23 - Угловой
87'
Oakleigh Cannons U23 - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2
Превью матча Heidelberg Utd U23 — Oakleigh Cannons U23
Статистика матча
Атаки
51
37
Угловые
8
6
Удары мимо ворот
4
0
Удары в створ ворот
3
3
Комментарии к матчу