16.08.2025
МСК
Australia NPL Victoria U23
Dandenong City U23
9'
17'
22'
30'
45'
82'
Завершен
6 : 1
16 августа 2025
Счет после первого тайма 5:1
Матч закончился со счётом 6:1
Текстовая трансляция
7'
Dandenong City U23 - Угловой
9'
Dandenong City U23 - 1-ый Гол
17'
Dandenong City U23 - 2-ой Гол
22'
Dandenong City U23 - 3-ий Гол
30'
Dandenong City U23 - 4-ый Гол
32'
Dandenong City U23 - Угловой
40'
Melbourne Knights U23 - 5-ый Гол
45'
Dandenong City U23 - Угловой
45'
Dandenong City U23 - 6-ый Гол
Счет после первого тайма 5:1
47'
Dandenong City U23 - Угловой
52'
Melbourne Knights U23 - Угловой
58'
Dandenong City U23 - Угловой
59'
Dandenong City U23 - Угловой
70'
Dandenong City U23 - Угловой
73'
Melbourne Knights U23 - Угловой
82'
Dandenong City U23 - Угловой
82'
Dandenong City U23 - 7-ый Гол
Матч закончился со счётом 6:1
Статистика матча
Атаки
128
66
Угловые
8
2
Удары мимо ворот
7
3
Удары в створ ворот
21
5
Комментарии к матчу