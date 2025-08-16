Фрибет 15000₽
16.08.2025

Смотреть онлайн Dandenong City U23 - Melbourne Knights U23 16.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NPL Victoria U23: Dandenong City U23Melbourne Knights U23 . Начало встречи 16 августа 2025 запланировано на 07:12 по московскому времени .

МСК
Australia NPL Victoria U23
Dandenong City U23
9'
17'
22'
30'
45'
82'
Завершен
6 : 1
16 августа 2025
Melbourne Knights U23
40'
Смотреть онлайн
Dandenong City U23 icon
9'
Dandenong City U23 icon
17'
Dandenong City U23 icon
22'
Dandenong City U23 icon
30'
Melbourne Knights U23 icon
40'
Dandenong City U23 icon
45'
Счет после первого тайма 5:1
Dandenong City U23 icon
82'
Матч закончился со счётом 6:1
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Dandenong City U23 - Угловой
9'
Dandenong City U23 - 1-ый Гол
17'
Dandenong City U23 - 2-ой Гол
22'
Dandenong City U23 - 3-ий Гол
30'
Dandenong City U23 - 4-ый Гол
32'
Угловой
Dandenong City U23 - Угловой
40'
Melbourne Knights U23 - 5-ый Гол
45'
Угловой
Dandenong City U23 - Угловой
45'
Dandenong City U23 - 6-ый Гол
Счет после первого тайма 5:1
47'
Угловой
Dandenong City U23 - Угловой
52'
Угловой
Melbourne Knights U23 - Угловой
58'
Угловой
Dandenong City U23 - Угловой
59'
Угловой
Dandenong City U23 - Угловой
70'
Угловой
Dandenong City U23 - Угловой
73'
Угловой
Melbourne Knights U23 - Угловой
82'
Угловой
Dandenong City U23 - Угловой
82'
Dandenong City U23 - 7-ый Гол
Матч закончился со счётом 6:1

Превью матча Dandenong City U23 — Melbourne Knights U23

Статистика матча

Атаки
128
66
Угловые
8
2
Удары мимо ворот
7
3
Удары в створ ворот
21
5
Комментарии к матчу
