Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
16.08.2025

Смотреть онлайн Altona Magic U23 - Port Melbourne U23 16.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NPL Victoria U23: Altona Magic U23Port Melbourne U23 . Начало встречи 16 августа 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .

МСК
Australia NPL Victoria U23
Altona Magic U23
Завершен
0 : 3
16 августа 2025
Port Melbourne U23
7'
51'
82'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Port Melbourne U23 icon
7'
Счет после первого тайма 0:1 : 2,2
Port Melbourne U23 icon
51'
Port Melbourne U23 icon
82'
Матч закончился со счётом 0:3 : 2,2
Текстовая трансляция
7'
Port Melbourne U23 - 1-ый Гол
14'
Угловой
Altona Magic U23 - Угловой
15'
Угловой
Altona Magic U23 - Угловой
20'
Угловой
Altona Magic U23 - Угловой
28'
Угловой
Altona Magic U23 - Угловой
38'
Угловой
Altona Magic U23 - Угловой
45'
Угловой
Altona Magic U23 - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 2,2
51'
Port Melbourne U23 - 2-ой Гол
53'
Угловой
Altona Magic U23 - Угловой
62'
Угловой
Port Melbourne U23 - Угловой
66'
Угловой
Altona Magic U23 - Угловой
82'
Port Melbourne U23 - 3-ий Гол
85'
Угловой
Port Melbourne U23 - Угловой
85'
Угловой
Port Melbourne U23 - Угловой
87'
Угловой
Port Melbourne U23 - Угловой
90'
Угловой
Altona Magic U23 - Угловой
90+3'
Угловой
Altona Magic U23 - Угловой
90+3'
Угловой
Altona Magic U23 - Угловой
90+4'
Угловой
Altona Magic U23 - Угловой
Матч закончился со счётом 0:3 : 2,2

Превью матча Altona Magic U23 — Port Melbourne U23

Статистика матча

Атаки
88
48
Угловые
12
4
Удары мимо ворот
3
2
Удары в створ ворот
12
5
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Адмирал Адмирал
Трактор Трактор
13 Февраля
12:30
Салават Юлаев Салават Юлаев
Металлург Металлург
13 Февраля
17:00
Автомобилист Автомобилист
Динамо Москва Динамо Москва
13 Февраля
17:00
Ренн Ренн
ПСЖ ПСЖ
13 Февраля
21:00
Пиза Пиза
Милан Милан
13 Февраля
22:45
Монако Монако
Нант Нант
13 Февраля
23:05
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Норильск Норильск
13 Февраля
18:30
Молот-Прикамье Пермь Молот-Прикамье Пермь
Челны Челны
13 Февраля
17:00
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
13 Февраля
16:30
Локо U20 Локо U20
МХК Спартак МХК Спартак
13 Февраля
18:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA