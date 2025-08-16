16.08.2025
Смотреть онлайн Altona Magic U23 - Port Melbourne U23 16.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NPL Victoria U23: Altona Magic U23 — Port Melbourne U23 . Начало встречи 16 августа 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
Australia NPL Victoria U23
Завершен
0 : 3
16 августа 2025
Port Melbourne U23
7'
51'
82'
Счет после первого тайма 0:1 : 2,2
Матч закончился со счётом 0:3 : 2,2
Текстовая трансляция
7'
Port Melbourne U23 - 1-ый Гол
14'
Altona Magic U23 - Угловой
15'
Altona Magic U23 - Угловой
20'
Altona Magic U23 - Угловой
28'
Altona Magic U23 - Угловой
38'
Altona Magic U23 - Угловой
45'
Altona Magic U23 - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 2,2
51'
Port Melbourne U23 - 2-ой Гол
53'
Altona Magic U23 - Угловой
62'
Port Melbourne U23 - Угловой
66'
Altona Magic U23 - Угловой
82'
Port Melbourne U23 - 3-ий Гол
85'
Port Melbourne U23 - Угловой
85'
Port Melbourne U23 - Угловой
87'
Port Melbourne U23 - Угловой
90'
Altona Magic U23 - Угловой
90+3'
Altona Magic U23 - Угловой
90+3'
Altona Magic U23 - Угловой
90+4'
Altona Magic U23 - Угловой
Матч закончился со счётом 0:3 : 2,2
Превью матча Altona Magic U23 — Port Melbourne U23
Статистика матча
Атаки
88
48
Угловые
12
4
Удары мимо ворот
3
2
Удары в створ ворот
12
5
Комментарии к матчу