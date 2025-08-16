16.08.2025
Смотреть онлайн Борундара - Бокс Хилл Юнайтед 16.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия. Victoria Premier League 2: Борундара — Бокс Хилл Юнайтед . Начало встречи 16 августа 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
Австралия. Victoria Premier League 2
Борундара
24'
Завершен
1 : 2
16 августа 2025
Бокс Хилл Юнайтед
17'
30'
Текстовая трансляция
17'
Бокс Хилл Юнайтед - 1-ый Гол
23'
Бокс Хилл Юнайтед - Угловой
24'
Борундара - Угловой
24'
Борундара - 2-ой Гол
29'
Борундара - Угловой
30'
Бокс Хилл Юнайтед - 3-ий Гол
32'
Борундара - Угловой
Счет после первого тайма 1:2
53'
Борундара - Угловой
59'
Борундара - Угловой
71'
Борундара - Угловой
82'
Борундара - Угловой
82'
Борундара - Угловой
90+2'
Борундара - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2
Превью матча Борундара — Бокс Хилл Юнайтед
Статистика матча
Атаки
68
57
Угловые
9
1
Удары мимо ворот
7
0
Удары в створ ворот
11
8
Комментарии к матчу