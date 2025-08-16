16.08.2025
Смотреть онлайн Eastern Lions U23 - Bulleen Lions U23 16.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia Victoria PL 1 U23: Eastern Lions U23 — Bulleen Lions U23 . Начало встречи 16 августа 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
Australia Victoria PL 1 U23
Завершен
0 : 0
16 августа 2025
Текстовая трансляция
2'
Eastern Lions U23 - Угловой
3'
Bulleen Lions U23 - Угловой
16'
Bulleen Lions U23 - Угловой
16'
Bulleen Lions U23 - Угловой
20'
Bulleen Lions U23 - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,2
54'
Bulleen Lions U23 - Угловой
86'
Eastern Lions U23 - Угловой
89'
Eastern Lions U23 - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 2,2
Превью матча Eastern Lions U23 — Bulleen Lions U23
Статистика матча
Атаки
94
70
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
4
1
Удары в створ ворот
4
7
