16.08.2025

Смотреть онлайн Moreland City U23 - Brunswick City U23 16.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia Victoria PL 1 U23: Moreland City U23Brunswick City U23 . Начало встречи 16 августа 2025 запланировано на 05:45 по московскому времени .

МСК
Australia Victoria PL 1 U23
Moreland City U23
79'
Завершен
1 : 4
16 августа 2025
Brunswick City U23
2'
56'
69'
74'
Brunswick City U23 icon
2'
Счет после первого тайма 0:1
Brunswick City U23 icon
56'
Brunswick City U23 icon
69'
Brunswick City U23 icon
74'
Moreland City U23 icon
79'
Матч закончился со счётом 1:4
Текстовая трансляция
2'
Brunswick City U23 - 1-ый Гол
4'
Угловой
Moreland City U23 - Угловой
5'
Угловой
Brunswick City U23 - Угловой
15'
Угловой
Moreland City U23 - Угловой
15'
Угловой
Moreland City U23 - Угловой
17'
Угловой
Moreland City U23 - Угловой
21'
Угловой
Moreland City U23 - Угловой
37'
Угловой
Moreland City U23 - Угловой
44'
Угловой
Moreland City U23 - Угловой
45+5'
Угловой
Brunswick City U23 - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
56'
Brunswick City U23 - 2-ой Гол
69'
Brunswick City U23 - 3-ий Гол
74'
Brunswick City U23 - 4-ый Гол
79'
Moreland City U23 - 5-ый Гол
87'
Угловой
Brunswick City U23 - Угловой
90+2'
Угловой
Moreland City U23 - Угловой
90+4'
Угловой
Brunswick City U23 - Угловой
90+5'
Угловой
Moreland City U23 - Угловой
Матч закончился со счётом 1:4

Превью матча Moreland City U23 — Brunswick City U23

Статистика матча

Атаки
118
82
Угловые
9
4
Удары мимо ворот
2
4
Удары в створ ворот
8
8
Комментарии к матчу
