16.08.2025
МСК
Australia Victoria PL 1 U23
Завершен
1 : 4
16 августа 2025
Brunswick City U23
2'
56'
69'
74'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 1:4
Текстовая трансляция
2'
Brunswick City U23 - 1-ый Гол
4'
Moreland City U23 - Угловой
5'
Brunswick City U23 - Угловой
15'
Moreland City U23 - Угловой
15'
Moreland City U23 - Угловой
17'
Moreland City U23 - Угловой
21'
Moreland City U23 - Угловой
37'
Moreland City U23 - Угловой
44'
Moreland City U23 - Угловой
45+5'
Brunswick City U23 - Угловой
56'
Brunswick City U23 - 2-ой Гол
69'
Brunswick City U23 - 3-ий Гол
74'
Brunswick City U23 - 4-ый Гол
79'
Moreland City U23 - 5-ый Гол
87'
Brunswick City U23 - Угловой
90+2'
Moreland City U23 - Угловой
90+4'
Brunswick City U23 - Угловой
90+5'
Moreland City U23 - Угловой
Статистика матча
Атаки
118
82
Угловые
9
4
Удары мимо ворот
2
4
Удары в створ ворот
8
8
