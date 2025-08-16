16.08.2025
Смотреть онлайн North Sunshine Eagles U23 - Bentleigh Greens U23 16.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia Victoria PL 1 U23: North Sunshine Eagles U23 — Bentleigh Greens U23 . Начало встречи 16 августа 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени .
МСК
Australia Victoria PL 1 U23
North Sunshine Eagles U23
11'
57'
Завершен
2 : 1
16 августа 2025
Bentleigh Greens U23
45+2'
Bentleigh Greens U23
45+2'
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
2'
Bentleigh Greens U23 - Угловой
11'
North Sunshine Eagles U23 - 1-ый Гол
34'
Bentleigh Greens U23 - Угловой
44'
North Sunshine Eagles U23 - Угловой
45+2'
Bentleigh Greens U23 - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
55'
Bentleigh Greens U23 - Угловой
57'
North Sunshine Eagles U23 - 3-ий Гол
66'
North Sunshine Eagles U23 - Угловой
68'
Bentleigh Greens U23 - Угловой
90+1'
Bentleigh Greens U23 - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1
Превью матча North Sunshine Eagles U23 — Bentleigh Greens U23
Статистика матча
Атаки
81
55
Угловые
2
5
Удары мимо ворот
5
20
Удары в створ ворот
2
1
Комментарии к матчу