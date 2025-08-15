15.08.2025
матче турнира Мьянма — Чемпионат Мьянмы по футболу: Yarmanya United FC — Аеявади Юнайтед, 1 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Чемпионат Мьянмы по футболу
Завершен
0 : 1
15 августа 2025
Превью матча Yarmanya United FC — Аеявади Юнайтед
Статистика матча
Атаки
103
123
Угловые
1
7
