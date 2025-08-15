Фрибет 15000₽
15.08.2025

Смотреть онлайн Bengaluru FC Women - Маарту Пратиштана - Женщины 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИндияИндия Karnataka League Women: Bengaluru FC WomenМаарту Пратиштана - Женщины . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .

МСК
Индия Karnataka League Women
Bengaluru FC Women
79'
Завершен
1 : 0
15 августа 2025
Маарту Пратиштана - Женщины
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Bengaluru FC Women icon
79'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Bengaluru FC Women - Угловой
13'
Угловой
Маарту Пратиштана - Женщины - Угловой
15'
Угловой
Bengaluru FC Women - Угловой
24'
Угловой
Bengaluru FC Women - Угловой
36'
Угловой
Bengaluru FC Women - Угловой
45+2'
Маарту Пратиштана - Женщины - Незабитый пенальти
Счет после первого тайма 0:0
50'
Угловой
Маарту Пратиштана - Женщины - Угловой
75'
Угловой
Маарту Пратиштана - Женщины - Угловой
79'
Угловой
Bengaluru FC Women - Угловой
79'
Bengaluru FC Women - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Bengaluru FC Women — Маарту Пратиштана - Женщины

Команда Bengaluru FC Women в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-1. Команда Маарту Пратиштана - Женщины, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 5-3. Команда Bengaluru FC Women в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Маарту Пратиштана - Женщины забивает 1, пропускает 0.

Статистика матча

Атаки
162
145
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
13
0
Удары в створ ворот
2
1
Комментарии к матчу
