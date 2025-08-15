15.08.2025
Смотреть онлайн Повисле Дзежгонь - Чарни Прущ Гданьски 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Польша - Лига IV: Повисле Дзежгонь — Чарни Прущ Гданьски . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .
Польша - Лига IV
Завершен
0 : 1
15 августа 2025
Текстовая трансляция
2'
Чарни Прущ Гданьски - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,3
58'
Повисле Дзежгонь - Угловой
60'
Чарни Прущ Гданьски - Угловой
73'
Чарни Прущ Гданьски - Угловой
75'
Чарни Прущ Гданьски - Незабитый пенальти
76'
Повисле Дзежгонь - Угловой
86'
Чарни Прущ Гданьски - 1-ый Гол
90+2'
Чарни Прущ Гданьски - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 2,3
Превью матча Повисле Дзежгонь — Чарни Прущ Гданьски
Статистика матча
Владение мячом
42%
Атаки
73
79
Угловые
2
4
Удары мимо ворот
13
10
Удары в створ ворот
7
6
