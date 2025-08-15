Фрибет 15000₽
15.08.2025

Смотреть онлайн Марковия Марки - Виктория Сулеювек 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПольшаПольша - Лига IV: Марковия МаркиВиктория Сулеювек . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .

МСК
Польша - Лига IV
Марковия Марки
9'
84'
90+4'
Завершен
3 : 4
15 августа 2025
Виктория Сулеювек
17'
47'
54'
77'
Смотреть онлайн
Марковия Марки icon
9'
Виктория Сулеювек icon
17'
Счет после первого тайма 1:1 : 2,1
Виктория Сулеювек icon
47'
Виктория Сулеювек icon
54'
Виктория Сулеювек icon
77'
Марковия Марки icon
84'
Марковия Марки icon
90+4'
Матч закончился со счётом 3:4 : 2,1
Текстовая трансляция
9'
Марковия Марки - 1-ый Гол
13'
Угловой
Виктория Сулеювек - Угловой
17'
Виктория Сулеювек - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 2,1
47'
Виктория Сулеювек - 3-ий Гол
54'
Виктория Сулеювек - 4-ый Гол
59'
Угловой
Виктория Сулеювек - Угловой
60'
Угловой
Марковия Марки - Угловой
69'
Угловой
Марковия Марки - Угловой
76'
Угловой
Виктория Сулеювек - Угловой
76'
Угловой
Виктория Сулеювек - Угловой
77'
Виктория Сулеювек - 5-ый Гол
84'
Марковия Марки - 6-ый Гол
88'
Угловой
Марковия Марки - Угловой
90+4'
Марковия Марки - 7-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:4 : 2,1

Превью матча Марковия Марки — Виктория Сулеювек

Статистика матча

Владение мячом
Марковия Марки Марковия Марки
46%
Виктория Сулеювек Виктория Сулеювек
54%
Атаки
64
82
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
6
8
Удары в створ ворот
7
9
Комментарии к матчу
